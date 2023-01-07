Синод ПЦУ позволит полностью перейти на новоюлианский календарь тем приходам, которые решат это сделать, - Епифаний

На запланированном на ближайшее время священном синоде Православной церкви Украины будет позволено перейти на новый юлианский календарь тем приходам, которые решат сделать это полностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Эспресо, об этом в марафоне "Единые новости" сказал глава ПЦУ митрополит Епифаний.

"Мы встали на путь реформы церковного календаря. В прошлом году я говорил, что нужно время, нужно несколько лет. Но в связи с войной мы видим, что этот процесс происходит очень быстро и динамично. Поэтому мы реагируем на запрос наших верующих", – отметил Епифаний, комментируя разрешение церкви приходам проводить рождественское богослужение 25 декабря, если этого хочет громада.

Глава ПЦУ добавил, что, согласно данным опросов, сейчас количество желающих перемен может быть даже больше, чем тех, кто хочет остаться на старом стиле.

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"Это касается не только празднования Рождества, это касается празднования других важных церковных дат в течение года, к которым мы с вами очень привыкли. И если их менять, то мы должны осознавать то, что мы уже становимся на рельсы нового календаря и празднуем даты по-другому", – сказал Епифаний.

Он добавил, что на запланированном заседании священного синода ПЦУ тем приходам, которые решат полностью перейти на новоюлианский календарь, позволят сделать это.

"А дальше будем изучать этот вопрос. Увидим – в этом году или не в этом…" – сказал Епифаний.

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