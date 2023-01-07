Пакет оборонной помощи Украине сформирован с учетом особенностей боевых действий в следующие несколько месяцев, - Белый дом. ВИДЕО
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Очередной пакет оборонной помощи от США учитывает особенности боевых действий, с которыми Украина столкнется в следующие несколько месяцев.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы хотим убедиться, что украинцы хорошо снаряжены и подготовлены для боевых действий, с которыми они столкнутся в следующие пару месяцев. Мы предоставляем пакеты помощи исходя из постоянных непрерывных разговоров с украинцами", - сказал представитель администрации Байдена.