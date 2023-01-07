Авиация и артиллерия ВСУ нанесли 3 удара по скоплению войск оккупантов, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об ударах, которые авиация и артиллерия ВСУ нанесла по оккупантам в течение 6 января.