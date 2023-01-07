В России раскритиковали Путина за объявленное "перемирие", - ISW

В России открыто раскритиковали заявление президента Владимира Путина об объявлении "перемирия" на Рождество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

В частности, военный преступник Игорь Гиркин назвал путинское "прекращение огня" "смелым и решительным шагом к поражению и капитуляции" войск РФ.

Другие известные милблогеры, как говорится в отчете ISW, использовали слова диктатора о "перемирии", чтобы в который раз раскритиковать Кремль за ведение войны.

"Объявление о "прекращении огня", вероятно, будет продолжать служить причиной невралгии для голосов в информационном пространстве России, ранее имевших взаимоподкрепляющие отношения с Путиным", - добавили специалисты.

Читайте также: Заявление Путина об одностороннем прекращении огня не заслуживает доверия, - Боррель