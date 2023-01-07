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Финляндия может предоставить Украине танки Leopard 2 при условии принятия решения в Европе

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Финляндия может предоставить Украине танки Leopard 2 при условии принятия решения в Европе
Глава Комитета по вопросам обороны Антти Хаккянен заявил, что Финляндия может предоставить Украине боевые танки Leopard 2 при условии принятия соответствующего решения в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на MTV Uutis.

"Если Европа начнет давать танки Украине хоть на дюйм больше, Финляндия должна быть вовлечена. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что наша собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как пограничной страны с Россией", – отметил Хаккянен.

Он также обратил внимание, что многие европейские страны имеют больше возможностей обеспечения бронетехникой, чем Финляндия.

Решение о поставках в Украину танков Bradley от США, боевых машин пехоты Marder от Германии, а также боевых бронированных легковых машин от Франции Хаккянен называет очень важным.

"Во время захватнической войны России Германия была немногословной о предоставлении Украине танков. Из-за соглашений по экспорту вооружений ни одна другая страна не может предоставить Украине добротные танки Leopard, если Германия этого не примет", - пишет финское издание.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    "... наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією", - зазначив Хаккянен. Дуже красномовно про буйного сусіда.
  • петро удеч c92cb679
    39 рік не минув для фінів безслідно, вони то знають, що таке дика орда москальська...
  • Анатолий К 65c6a92d
    Так і Україна не член НАТО, то чому три роки не ремонтували свої тисячі танків і БМП? Дохазяйнувалися? Чи можливо зі всіх сил будували оборону, а не дороги і чуточку не встигли? Чи війна закінчилася у 2019 році? А сьогодні переводимо стрілки то на США, то на Нічеччину, а сьогодні і на фінів?
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