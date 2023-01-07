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После каждой новой атаки БПЛА проводить восстановление уничтоженных линий все сложнее, - ДТЭК

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После каждой новой атаки БПЛА проводить восстановление уничтоженных линий все сложнее, - ДТЭК
Беспилотники иранского производства, которые Россия использует в войне против Украины, наносят большой вред энергосистеме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

"Дроны, хоть и небольшие по размерам, но точно попадают в цель и провоцируют пожары, которые уничтожают те же трансформаторы", - сказал чиновник.

Сахарук отметил, что после каждой новой атаки БПЛА проводить восстановление уничтоженных линий становится все сложнее.

В то же время исполнительный директор ДТЭК добавил, что энергетики пытаются максимально оперативно реагировать на ЧП и возобновлять подачу электроэнергии в сети.

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Топ комментарии

  • Олег Шестакович
    А лінії бандита ахметки і інших які ідуть за кордон України не пошкоджені на власні очі бачу і чую проїзжаючи повз них!
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А чого не заявили що треба ціну підняти, і тоді стане простіше ремонтувати
  • Super Gut
    Так хай ахмєтов продасть свої вілли у Франції і Швейцарії, якщо побудувати нові лінії і купити нові трансформатори немає грошей.
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