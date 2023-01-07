За минувшие сутки россияне убили 2 мирных жителей Донбасса, 7 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
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За прошедшие сутки, 6 января, российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области. Еще 7 человек получили ранения.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 6 января россияне убили 2 мирных жителей Донбасса - в Бахмуте и Красной Горе.
Еще 7 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.