Общие боевые потери РФ с начала войны - около 110 740 человек (+490 в сутки), 3066 танков, 285 самолетов, 272 вертолета, 2062 артсистемы, 6125 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 6 января 2023 года составляют примерно 110 740 человек.