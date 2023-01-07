Общие боевые потери РФ с начала войны - около 110 740 человек (+490 в сутки), 3066 танков, 285 самолетов, 272 вертолета, 2062 артсистемы, 6125 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
8 98110
Потери российских оккупантов по состоянию на утро 6 января 2023 года составляют примерно 110 740 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 07.01.2023 ориентировочно составляют:
личного состава – около 110 740 (+490) человек ликвидировано,
танков - 3066 (+2) ед.,
боевых бронированных машин - 6125 (+1) ед.,
артиллерийских систем - 2062 (+3) ед.,
РСЗО - 431 (+0) ед.,
средства ПВО - 217 (+2) ед.,
самолетов - 285 (+0) ед.,
вертолетов - 272 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0),
крылатые ракеты – 723 (+0),
корабли/катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4798 (+1) ед.,
специальная техника – 182 (+0).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.