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Рождественское богослужение предстоятеля ПЦУ Епифания в Лавре. ВИДЕО

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Рождественское богослужение в Упенском соборе Киево-Печерской лавры впервые совершает предстоятель Православной церкви Украины миторополит Епифаний.

Трансляцию богослужения можно посмотреть на Цензор.НЕТ..

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Напомним, ранее Украинская православная церковь Московского партиархата заявила, что Православная церковь Украины не имеет права совершать рождественское богослужение на территории Киево-Печерской Лавры. При этом в УПЦ МП ссылались на слова и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника. После этого сам Рудник заявил, что информация устарела, а ПЦУ обратилась к нему с запросом на проведение богослужения и получила такое разрешение, о чем был заключен договор.

Топ комментарии

  • Ярослав Іванович a5a348c4
    Христос Народився !!! Славімо Його !!!
  • Maksim Perepelitca
    Нарешті стіни храму почули рідну мову .!!
  • vadyan
    Аж не віриться....Бог тепер віддячить Україні, що сатанат вигнали нарешті зі святого місця
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