Рождественское богослужение предстоятеля ПЦУ Епифания в Лавре. ВИДЕО
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Рождественское богослужение в Упенском соборе Киево-Печерской лавры впервые совершает предстоятель Православной церкви Украины миторополит Епифаний.
Трансляцию богослужения можно посмотреть на Цензор.НЕТ..
Напомним, ранее Украинская православная церковь Московского партиархата заявила, что Православная церковь Украины не имеет права совершать рождественское богослужение на территории Киево-Печерской Лавры. При этом в УПЦ МП ссылались на слова и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника. После этого сам Рудник заявил, что информация устарела, а ПЦУ обратилась к нему с запросом на проведение богослужения и получила такое разрешение, о чем был заключен договор.