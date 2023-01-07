Одним из мест самых ожесточенных боевых действий остается район вокруг Кременной, - британская разведка
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в субботнем обзоре разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании.
"В течение последних трех недель боевые действия вокруг Кременной сосредотачивались на густо покрытой лесом местности к западу от города", – говорится в сообщении.
Британская разведка добавляет, что хвойные леса обеспечивают определенное прикрытие от воздушной разведки даже в зимний период, так что обе стороны, вероятнее всего, пытаются точно корректировать свой артиллерийский огонь.
"Как это характерно для боя в лесу, боевые действия в большинстве своем сводятся к боям пехоты в пешем порядке, часто на коротких дистанциях", - отмечают в разведке.
"Российское командование, скорее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского направления, которое они считают ключевым для обеспечения любого будущего наступления с целью оккупации остальной части Донецкой области", - констатирует разведка Британии.