Воины 46-й ОДШБр уверенно защищают Соледар, - Бутусов

Воины 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады защищают Соледар.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Доброе утро из Соледара, пишу сейчас именно из этого города, на Донбасе мороз, солнечный день. Воины 46-й десантно-штурмовой бригады уверенно защищают украинский город. Бригада новая, созданная после начала войны, полностью состоит из мобилизованных бойцов. Но если бы такая же управляемость и такое же доверие в коллективе были выстроены в других наших частях, то ни о каких проблемах в этом районе говорить не приходилось бы.

Действия 46-й бригады позволяют стабилизировать положение и являются примером для других наших частей. Буду информировать об обстановке. Здесь было немало кризисов и летом, но все это проблемы, которые можно решить и сейчас при адекватной оценке ситуации и постановке задач", - пояснил он.

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