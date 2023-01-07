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Путин просит переговоров, потому что проигрывает, - Ландсбергис

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Путин просит переговоров, потому что проигрывает, - Ландсбергис
Российский диктатор Владимир Путин предлагает перемирие не из щедрости, а потому, что он проигрывает.

Об этом пишет в твиттере глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает Цензор.НЕТ.

"Путин утверждает, что хочет переговоров, не потому, что он щедр, а потому, что он проигрывает. Надо наращивать огонь, а не прекращать его", – написал дипломат.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент Украины Владимир Зеленский считает, что провозглашением "перемирия" Путин пытается остановить продвижение украинских войск на Донбассе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез. Секретарь СНБО Алексей Данилов называет слова Путина о перемирии ложью и лицемерием.

Также скептицизм по поводу перемирия выразили ряд мировых политиков, в частности президент США Джо Байден, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, президент Европейского Совета Шарль Мишель и министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Поки Україною керують кацапські гниди, куйло не програє в Україні. Бо коли крадеться більше 100 млрд бюджетних грошей на дорогах, тєлємарафонах, схєматозах мецгера та ін, при цьому дрони, зимову форму, броніки, пікапи та ін привозять волонтери, то можна з впевненістю сказати, що диверсійна роботи Zeкоманли іде повним ходом.
  • Яр Холодний
    Ну - Герасімов йому ж чітко сказав, що для якогось "устаканювання" у веденні бойових дій потрібна передишка від боїв на місяць-півтора Для підготовки мобілізованих та підвозу *********** і техніки з іншими матеріальними припасами А ми їм цієї "передишки" не даємо От "Пиня" і "крутиться як воша на гребінці"!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Забирає своїх терористів, виходить в свої болота і замітає після себе і тоді просить про переговори. Тоді Україна і світ подивляться, а так хай йде на юх.
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