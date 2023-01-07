Путин просит переговоров, потому что проигрывает, - Ландсбергис

Российский диктатор Владимир Путин предлагает перемирие не из щедрости, а потому, что он проигрывает.

Об этом пишет в твиттере глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает Цензор.НЕТ.

"Путин утверждает, что хочет переговоров, не потому, что он щедр, а потому, что он проигрывает. Надо наращивать огонь, а не прекращать его", – написал дипломат.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент Украины Владимир Зеленский считает, что провозглашением "перемирия" Путин пытается остановить продвижение украинских войск на Донбассе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез. Секретарь СНБО Алексей Данилов называет слова Путина о перемирии ложью и лицемерием.

Также скептицизм по поводу перемирия выразили ряд мировых политиков, в частности президент США Джо Байден, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, президент Европейского Совета Шарль Мишель и министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.