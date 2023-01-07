Кремль не может достичь цели войны, но не хочет ее менять, - Пентагон
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Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему ставит задачу захватить территорию Украины, однако решить эту задачу Россия не сможет.
Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по вопросам России и Украины Лаура Купер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"Путин не отказался от своих целей доминировать над Украиной и продолжать захват территории Украины, но эти цели обнаружили реальные слабости России", - сказала Купер.
На этом фоне в Вашингтоне надеются, что новый рекордный пакет военной помощи Украине поможет восстановить контроль над временно оккупированными Россией территориями.