Кремль не может достичь цели войны, но не хочет ее менять, - Пентагон

Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему ставит задачу захватить территорию Украины, однако решить эту задачу Россия не сможет.

Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по вопросам России и Украины Лаура Купер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Путин не отказался от своих целей доминировать над Украиной и продолжать захват территории Украины, но эти цели обнаружили реальные слабости России", - сказала Купер.

На этом фоне в Вашингтоне надеются, что новый рекордный пакет военной помощи Украине поможет восстановить контроль над временно оккупированными Россией территориями.

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