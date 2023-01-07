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Кремль не может достичь цели войны, но не хочет ее менять, - Пентагон

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Кремль не может достичь цели войны, но не хочет ее менять, - Пентагон
Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему ставит задачу захватить территорию Украины, однако решить эту задачу Россия не сможет.

Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по вопросам России и Украины Лаура Купер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Путин не отказался от своих целей доминировать над Украиной и продолжать захват территории Украины, но эти цели обнаружили реальные слабости России", - сказала Купер.

На этом фоне в Вашингтоне надеются, что новый рекордный пакет военной помощи Украине поможет восстановить контроль над временно оккупированными Россией территориями.

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Топ комментарии

  • Jur D
    Дуже сподіваюсь, що Захід перестає гратися з Пу.
    Захід дає західну броню: американці дають БМП 50 Bradley, німці - 40 Marder та французи - колісні танки AMX-10 RC, та бронетранспортери Bastion.
    100 БТР M113; 55 протимінних транспортних засобів (MRAP); 138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення ************;36 105-мм буксируваних гаубиць.
    + начебто ешелон (50 штук) бронетранспортерів ідуть з Румунії від Турції.
    Також вже другий ПРО Patriot (від німців).
    Британці теж обіцяють дати танки.
    Наші отримають від США зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow (для ЗРК Бук).
    Німці передали 20 мобільних ракетних установок APKWS (на пікапах) - проти шахедів.
    Британський міністр оборони не виключив можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow (це авіаційна ракета спільного британсько-французького виробництва з дальністю польоту понад 250 кілометрів, бойова частина: 450 кг, загальна маса: 1300кг)
    Вірогідно, подіяла перспектива рашистської нової хвилі мобілізації з 16 січня 2023 та введення військового стану на території раші.
  • Frol Fedoroff
    А цель Украины должна быть одна - ликвидация РФ как постоянной угрозы для себя и всего цивилизованного Мира
  • Garry Grant
    Плешивому сморчку просто пора сдохнуть.
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