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Россия нарушила объявленное ею же "перемирие", - Пентагон

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Россия нарушила объявленное ею же "перемирие", - Пентагон
Несмотря на объявленное Россией одностороннее "прекращение огня" якобы в связи с Рождеством согласно православной традиции, российские военные продолжали вести боевые действия.

Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Что касается заявления Путина о прекращении огня, могу сказать вам, что сегодня в Украине мы наблюдаем боевые действия, даже если формально речь идет о "окне" прекращения огня", - отметила она.

По словам Купер, российские войска нуждаются в передышке и перевооружении, и объявленное Россией "перемирие" недостаточно длительное, чтобы воплотить это в жизнь.

"Опять же, это заявление Путина, которое мы должны воспринимать с определенной долей скептицизма. Это тот самый человек, который сказал, что не будет вторгаться в Украину", - напомнила представитель Пентагона.

Позже на уточняющий вопрос, можно ли говорить, что именно российские силы нарушили декларируемое ими же "прекращение огня", Купер сказала: "Я могу подтвердить, что боевые действия продолжаются. И, конечно, на месте воюют россияне. Так что да".

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Топ комментарии

  • Грета Тумблер
    Странно, всегда держали свое слово, особенно бункерный хорёк 😂😂😂
  • Olena Lynch
    Загадка :
    Подлый , маленький и гадкий
    Шизофреник и садист ,
    В прошлом - бывший КГбист .
    Лезет лапой в дом чужой,
    Говорит- Теперь он мой.
    Хочу новую игрушку,
    Я люблю играть в "войнушку"
    И насрать что гибнуть будут
    Не "солдатики" а люди .
    Отгадали? Просто класс,
    Это вова- Пид-рас.
  • Ksenia VB
    російські військові навіть не християни, вони Різдво не відзначають
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