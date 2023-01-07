ЧВК "Вагнер" посылает сотни каторжников на убой по приказу Кремля, - Пентагон
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В Пентагоне заявили, что террористическая ЧВК "Вагнер" не является независимой структурой, а полностью подконтрольна Кремлю.
Об этом на брифинге сообщила представитель Минобороны США Лора Купер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По ее словам, взаимодействие ЧВК "Вагнер" и регулярных частей российской армии не является традиционным, однако вагнеровцы - это не полностью независимая организация.
Она отметила, что террористы Вагнера действуют как часть полномасштабного вторжения РФ при поддержке Кремля и военачальников России.
Купер заявила, что они "новаторским образом" используют ресурсы России, привлекая сотни заключенных, которых она назвала "каторжниками", посылая их сотнями на убой.