Следующая встреча формата "Рамштайн" состоится 20 января, - Минобороны Германии

Следующая встреча контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится 20 января.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии, передает Цензор.НЕТ.

В рамках подготовки к встрече министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт провела разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Главными темами переговоров были текущая военная ситуация в Украине и координация дальнейшего военного обеспечения оборонной борьбы Украины, в частности относительно бронетранспортеров и системы противовоздушной обороны Patriot", - говорится в сообщении.

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Ламбрехт напомнила о намерении ФРГ предоставить Украине 40 бронемашин Marder и ЗРК Patriot.

"Вместе с нашими союзниками мы еще раз демонстрируем, что мы едины в поддержке Украины, действуя как единое целое и в тесной координации. Вместе мы сильнее", - сказала она.

В Пентагоне отметили, что Остин "высоко оценил" решение Германии предоставить Украине дополнительную военную помощь.

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"Два лидера договорились и дальше тесно координировать свои усилия с другими союзниками и партнерами по оказанию помощи Украине", - говорится в сообщении.