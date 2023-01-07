Россияне могут взорвать дамбу в Сватове, чтобы замедлить продвижение ВСУ, - Центр национального сопротивления

Во временно оккупированное Сватово прибыло вражеское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность подрыва дамбы местного водохранилища.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Таким образом, враг рассчитывает замедлить продвижение Вооруженных сил Украины на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы", - говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что такие действия являются умышленным разрушением украинской инфраструктуры и не имеют целесообразности, ведь не меняют положения сил на фронте.

"Также обращаем внимание, что россияне могут использовать подрыв дамбы как повод для депортации местного населения. Все ответственные за это преступление будут зафиксированы и не уйдут от наказания", - добавили в Центре национального сопротивления.

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