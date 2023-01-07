Российский "Дождь" обжалует лишение лицензии в Латвии
Об этом заявил главный редактор телеканала Тихон Дзядко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Телеканал также обжаловал другое решение совета о штрафе в сумме 4 тыс. евро за отсутствие перевода на латышский язык. В то же время штраф в размере 10 тыс. евро за обозначение оккупированного Крыма как части России, а российской армии как "нашей армии", телеканал оплатил.
Напомним, что в прошлом году NEPLP решил аннулировать лицензию "Дождя" на вещание в кабельной сети. Вердикт вступил в силу 8 декабря - в этот день телеканал прекратил вещание на территории Латвии.
1 декабря ведущий "Дождя" Алексей Коростелев попал в скандал из-за таких слов в эфире о военнослужащих РФ: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте". Главный редактор канала Тихон Дзядко заявил, что телеканал никогда не помогал российской армии. Коростелева уволили.