Российский "Дождь" обжалует лишение лицензии в Латвии

Российский телеканал "Дождь" собирается обжаловать решение о лишении лицензии на вещание, принятое в начале декабря 2022 года латвийским Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP).

Об этом заявил главный редактор телеканала Тихон Дзядко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Телеканал также обжаловал другое решение совета о штрафе в сумме 4 тыс. евро за отсутствие перевода на латышский язык. В то же время штраф в размере 10 тыс. евро за обозначение оккупированного Крыма как части России, а российской армии как "нашей армии", телеканал оплатил.

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Напомним, что в прошлом году NEPLP решил аннулировать лицензию "Дождя" на вещание в кабельной сети. Вердикт вступил в силу 8 декабря - в этот день телеканал прекратил вещание на территории Латвии.

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1 декабря ведущий "Дождя" Алексей Коростелев попал в скандал из-за таких слов в эфире о военнослужащих РФ: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте". Главный редактор канала Тихон Дзядко заявил, что телеканал никогда не помогал российской армии. Коростелева уволили.