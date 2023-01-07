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За минувшие сутки россияне убили 3 гражданских, еще 14 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

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Российские военные за прошедшие сутки убили в Украине 3 гражданских, еще 14 человек получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Жертвы среди гражданского населения вследствие вооруженной агрессии РФ за 06.01.2023 года (по состоянию на 09:00 07.01.2023):

Донецкая область – 2 погибших, 7 раненых;
Херсонская область – 1 погибший, 7 раненых", - говорится в сообщении.

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За минувшие сутки россияне убили 3 гражданских, еще 14 человек получили ранения, - ОП 01

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