Министры юстиции на встрече в Британии обсудят практическую поддержку МУС в расследовании военных преступлений в Украине

Министры юстиции из разных стран мира в марте примут участие во встрече в Великобритании, где обсудят практическую поддержку Международного уголовного суда (МУС) в его расследованиях военных преступлений в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом объявило министерство юстиции Великобритании.

Целью встречи является увеличение глобальной финансовой и практической поддержки, которая предоставляется Международному уголовному суду, а также координация усилий с целью обеспечения МУС всем необходимым для проведения расследований и привлечения к ответственности виновных.

Предполагается, что участники мероприятия заслушают доклад прокурора МУС Карима Хана о работе суда и роли международного сообщества в поддержке его расследований.

Сопредседательствовать на встрече будут заместитель премьер-министра, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб и министр юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус.

"Заседание позволит странам определить пути оказания дальнейшей помощи МУС. Речь идет о практической поддержке, как то помощь в сборе информации и обмен доказательствами преступлений, совершенных на местах. Министры также обсудят, как помочь жертвам и свидетелям давать показания, не причиняя им дополнительных страданий", - прокомментировал Рааб.

Как напоминает министерство юстиции Великобритании, в 2022 году британское правительство предоставило Международному уголовному суду дополнительное финансирование в размере одного миллиона фунтов стерлингов и целевую помощь в расследованиях.

Кроме того, Лондон поддерживает расследования военных и других преступлений, совершенных вследствие полномасштабной российской агрессии, которые осуществляет украинская сторона. В конце прошлого года украинские судьи начали в Британии подготовку для проведения судебных процессов по военным преступлениям российских военных.

Аналогичная учебная программа для прокуроров Украины под руководством британской Королевской прокуратуры должна начаться уже в 2023 году.

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