Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, - Минобороны

Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи в Украине. Его утвердят в ближайшие недели.

Об этом в Twitter сообщил исполняющий обязанности министра обороны Финляндии Микко Савола, передает Цензор.НЕТ.

"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в ближайшие недели. Содержимое помощи определяется совместно с Силами обороны с тем, чтобы не подорвать собственную обороноспособность", - отметил он.

Глава Минобороны добавил, что из соображений безопасности Финляндия не будет разглашать подробности пакета военной помощи.

Читайте также: Финляндия может предоставить Украине танки Leopard 2 при условии принятия решения в Европе