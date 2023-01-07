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Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, - Минобороны

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Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, - Минобороны
Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи в Украине. Его утвердят в ближайшие недели.

Об этом в Twitter сообщил исполняющий обязанности министра обороны Финляндии Микко Савола, передает Цензор.НЕТ.

"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в ближайшие недели. Содержимое помощи определяется совместно с Силами обороны с тем, чтобы не подорвать собственную обороноспособность", - отметил он.

Глава Минобороны добавил, что из соображений безопасности Финляндия не будет разглашать подробности пакета военной помощи.

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Топ комментарии

  • Олег Кущ e096799b
    Молча и без пафоса
  • Urs
    надеюсь финны уже незаметно передали нам три батареи "Буков" вместе с запасом ракет 9М38. В свете перспективы адаптации к "букам" ракет Sea Sparrow, которых у кое-кого как грязи, эти восемнадцать ПУ были очень кстати в свете осенних обстрелов нашей энергетической инфраструктуры.
    Впрочем, как и переданные ими ЗУшки, которые привнесли свой вклад в борьбе с ишакедами.
  • Gulenko Oleg
    Танки!
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