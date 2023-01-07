С начала действия "Зернового коридора" из портов Украины уже вышли 626 судов

"Зерновым коридором" с начала августа 2022 по 5 января 2023 проследовали 626 судов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое агентство "Анадолу", об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

Как отмечается, это позволило экспортировать из портов Украины 16,8 млн тонн агропродукции, что внесло весомый вклад в устранение глобального продовольственного кризиса.

Киришчи напомнил, что в первые месяцы войны в Украине стоимость тонны пшеницы на мировых рынках подскочила до рекордных 440 долларов, однако сегодня эта цифра снизилась до 320 долларов за тонну или меньше.

"Разница в 120 долларов – это та польза, которую получили люди во всем мире", - подчеркнул турецкий чиновник.

В частности, 54% агропродукции, транспортируемой по "зерновому коридору", поступило в порты европейских государств, 28% – в азиатские страны, 12% – в страны Африки, а 6% – в страны Ближнего Востока.

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