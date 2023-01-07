Новости • Война

Снайперы-пограничники остановили атаку россиян возле Бахмута и ликвидировали командира оккупантов, - ГПСУ

16 60532
Снайперы-пограничники остановили атаку россиян возле Бахмута и ликвидировали командира оккупантов, - ГПСУ
Военнослужащие Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны на одном из направлений у Бахмута остановили продвижение подразделения российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Пограничная снайперская группа остановила продвижение пехоты противника на одном из направлений возле Бахмута. Стрелковое подразделение оккупантов выдвигалось для атаки опорного пункта украинских защитников", - говорится в сообщении.

Снайперы вычислили руководителя подразделения и точными выстрелами ликвидировали командира и пулеметчика.

"Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись атаковать и скрылись", - добавили в ГПСУ.

Читайте также: Пограничники уничтожили вражеский блиндаж на Бахмутском направлении, - Госпогранслужба

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    В Запоріжжі ліквідували 34-річного Джамбулата Заураєва - сина представника самопроголошеного голови Чечні Рамзана Кадирова.
    "На Запоріжжі ліквідували сина представника Кадирова. 34-річний Джамбулат Заураєв вирушив на війну до України як доброволець у складі так званих TikTok-військ. Батько окупанта підтвердив загибель сина "на спецоперації", - пише речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук
  • 5 копійок
    Кажуть що на Запоріжчині знищили сина представника Кадирова які служили там разом.
  • Garry Grant
    Где-то в Чечне пустила горькую слезу овечка. Не вернётся её ненаглядный джамбулат.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости