Снайперы-пограничники остановили атаку россиян возле Бахмута и ликвидировали командира оккупантов, - ГПСУ
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Военнослужащие Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны на одном из направлений у Бахмута остановили продвижение подразделения российских войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Пограничная снайперская группа остановила продвижение пехоты противника на одном из направлений возле Бахмута. Стрелковое подразделение оккупантов выдвигалось для атаки опорного пункта украинских защитников", - говорится в сообщении.
Снайперы вычислили руководителя подразделения и точными выстрелами ликвидировали командира и пулеметчика.
"Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись атаковать и скрылись", - добавили в ГПСУ.