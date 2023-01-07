Снайперы-пограничники остановили атаку россиян возле Бахмута и ликвидировали командира оккупантов, - ГПСУ

Военнослужащие Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны на одном из направлений у Бахмута остановили продвижение подразделения российских войск.