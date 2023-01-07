Ткаченко отверг обвинения УПЦ МП в "силовом захвате" Успенского собора Лавры

Министр культуры Александр Ткаченко отверг обвинения УПЦ МП в том, что Успенский собор Киево-Печерской лавры якобы решили захватить силой.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это нормальная юридическая прозрачная практика возвращения храмов в полное пользование Украинского государства. Там никакого захвата нет", - сказал Ткаченко.

По его словам, упреки УПЦ МП о том, что во время войны нельзя было забирать, безосновательны, ведь соглашение на аренду Успенского собора и Трапезной церкви в Верхней Лавре было временным. "Успенский собор как принадлежал, так и принадлежит украинскому государству", - подчеркнул глава МКИП.

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Он отметил, что сегодняшнее событие действительно историческое, но пока разрешение на праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова дано только на этот день, с 8:00 до 12:00.