Подрыв дамбы в Сватове усложнит продвижение ВСУ. Пока неизвестно, серьезно ли оккупанты пытаются это осуществить, - Череватый
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.
"Это осложнит существенное движение наших войск при необходимости проводить там определенные операции. И понятно, что определенный экологический вред это нанесет", - сказал он.
По словам Череватого, подрыв дамбы требует расчета, определенного количества взрывчатых веществ и подготовленных специалистов.
"Поэтому на это нужно определенное время. Насколько россияне серьезно это пытаются сделать или тоже делают информационные вбросы, мы будем видеть", – пояснил он.
В то же время Череватый отметил, что бои на линии Сватово-Кременная в Луганской области продолжаются.
"Враг перегруппировывается, концентрирует больше личного состава и техники. Пытается контратаковать на определенных направлениях, в районе Стельмаховки, Площанки, некоторых других. Однако терпит потери и отступает. Поэтому ВСУ действуют в силу обстановки, погодных условий, учитывая, возможно ли сейчас проводить те или иные операции", - подытожил он.
Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне могут взорвать дамбу в Сватово, чтобы замедлить продвижение ВСУ.