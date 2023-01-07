Россияне не захватили Соледар, продолжаются тяжелые кровопролитные бои, - Череватый

Город Соледар находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Да. Соледар не находится под контролем РФ. ... Там идут тяжелые кровопролитные бои. Только с полуночи произошло 76 обстрелов оккупантами в этом направлении, 10 боевых столкновений. Наши Вооруженные силы и командование делают все, чтобы нанести врагу максимальный ущерб в личном составе и в технике", - отметил Череватый.

Ранее несколько пропагандистских пабликов оккупантов распространили информацию о якобы взятии под контроль Соледара российскими оккупационными войсками.

Читайте также: Соледар под контролем украинских защитников, - сержант 46-й ОДШБр, депутат Киевсовета Погребиский