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Россияне не захватили Соледар, продолжаются тяжелые кровопролитные бои, - Череватый

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Россияне не захватили Соледар, продолжаются тяжелые кровопролитные бои, - Череватый
Город Соледар находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Да. Соледар не находится под контролем РФ. ... Там идут тяжелые кровопролитные бои. Только с полуночи произошло 76 обстрелов оккупантами в этом направлении, 10 боевых столкновений. Наши Вооруженные силы и командование делают все, чтобы нанести врагу максимальный ущерб в личном составе и в технике", - отметил Череватый.

Ранее несколько пропагандистских пабликов оккупантов распространили информацию о якобы взятии под контроль Соледара российскими оккупационными войсками.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ВІРЮ В ЗСУ...ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ...УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
  • Вячеслав Бондаренко 71d875be
    Припини кричати зраду, ніхто там нічого не проїбав, просто цапи пруть великими силами і такимиж пачками дохнуть, не сци, відіб'ємось.
  • Шимус
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