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БМП Marder – отправная точка для поставок Украине танков Leopard, – посол в Германии Макеев

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БМП Marder – отправная точка для поставок Украине танков Leopard, – посол в Германии Макеев
Посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что решение правительства Германии о поставках боевых машин пехоты Marder может заложить почву для предоставления танков Leopard 2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Немецкое оружие спасает жизни - и я рад, что этот месседж был хорошо воспринят не только немецкой промышленностью, но и правительством и общественностью", - отметил посол, добавив, что БМП Marder значительно усилит способности сухопутных войск.

По словам Макеева, немецкая промышленность, которая обеспечивает Киев военной техникой, "делает решающий вклад в победу Украины в войне, развязанной Россией против моей страны и против Запада".

В то же время он предполагает, что поставки Marder - это многообещающая отправная точка для принятия решений правительством (Германии. – Ред.), в том числе и по доставке танков Leopard".

"Я оптимист. После почти года, прошедшего с начала этого масштабного российского вторжения, многие люди в Германии наконец осознали, что эта война касается существования Украины и мира во всей Европе. Мне также приятно, что все больше и больше людей говорят о том, что Украину надо поддерживать до тех пор, пока моя страна не победит в этой войне и не будет бороться за мир в Европе от имени всех европейцев", - констатировал дипломат.

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Топ комментарии

  • Амандрапапупа
    А тим часом США передали:

    До складу нового пакету допомоги також увійшли засоби завдання високоточних ударів, системи протиповітряної оборони, артилерійські системи, броньована колісна та гусенична техніка, а також додаткові ********** та критично важливе обладнання.Список:
    50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 *********** до гармати калібру 25 мм;100 бронетранспортерів M113;55 мінозахищених транспортних засобів (MRAP);138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення ************;70 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;1200 155-мм снарядів дистанційного мінування протитанковими мінами (RAAM);36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 000 105-мм артилерійських снарядів до них;10 000 мінометних снарядів калібру 120 мм;додаткові ********** для реактивних систем залпового вогню HIMARS;ракети ППО RIM-7;4000 авіаційних ракет Zuni;приблизно 2000 протитанкових ракет;снайперські гвинтівки, кулемети та ********** до гранатометів і стрілецької зброї;протипіхотні міни Claymore;прилади нічного бачення та оптика;запчастини та інше польове обладнання.
  • Володимир Бондаренко b25f7ff0
    Так, німці "довго запрягають".

    Але вони почали допомагати нам з перших тижнів війни стрілецькою зброєю, амуніцією і що не менш важливо, фінансово.
    Німці чомусь не хочуть афішувати свою допомогу, а важку техніку непомітно не відправиш.

    А настільки швидкого і суттєвого скорочення купівлі російських енергоносіїв я віднімців взагалі не очікував. Більше 50 років тому ще срср почав підсаджувати німців на газ і нафту з Сибіру, а кацапи втратили цей ринок за декілька місяців. І схоже, назавжди.
  • Олег Кущ e096799b
    С танками практически разобрались, вода пошла.
    Даьошь самольоты!
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