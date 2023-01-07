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В направлении Крыма у России больше нет глубокого тыла, - командующий группировкой "Таврия" Тарнавский

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В направлении Крыма у России больше нет глубокого тыла, - командующий группировкой "Таврия" Тарнавский
На Таврическом направлении у русских оккупантов перестало существовать понятие глубокого тыла.

Об этом заявил командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Вооруженные Силы Украины успешно провели наступательные операции в Харьковской и Херсонской областях благодаря удачному сочетанию огня и маневров.

Он отметил, что украинские военные контролируют все попытки оккупантов организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий.

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Генерал заявил, что ВСУ делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств россиян даже во время относительного затишья на фронте.

"Чем больше мы уничтожим их сейчас, тем меньше будет работа во время окончательного освобождения Украины от захватчиков", - резюмировал военачальник.

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Топ комментарии

  • Olexandr Ivashura
    Вбийте їх всіх, хлопці.
  • ПравдаЛюбка
    .
  • Andrii Pushkarchuk
    Дєрьмак не згодний з вами.
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