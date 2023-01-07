Для передачи Украине танков Leopard необходимо создание широкой коалиции, - Моравецкий

Польша ожидает создания широкой коалиции стран для передачи современного тяжелого вооружения Украине. Варшава не намерена самостоятельно передавать очередные танки Киеву.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По словам Моравецкого, вместе с президентом страны Анджеем Дудой он привлечен к переговорам по "созданию широкой коалиции государств, которые должны передавать Украине тяжелое современное вооружение".

"Сейчас я могу сказать только это. Президент также привлечен, переговоры продолжаются. Я говорил об этом с канцлером ФРГ Шольцем несколько недель назад в Брюсселе. Думаю, что в ближайшие несколько дней мы будем знать немного больше по этому делу", - отметил глава польского правительства.

Он добавил, что Польша самостоятельно не намерена передавать свои дежурные танки в Украину.

"Без более широкой коалиции мы не намерены передавать эти танки", - подытожил Моравецкий.

Ранее WSJ сообщал, что Польша рассматривает возможность поставить в Украину собственные танки Leopard немецкого производства после того, как получит замену им из Южной Кореи и США.

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