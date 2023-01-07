Для передачи Украине танков Leopard необходимо создание широкой коалиции, - Моравецкий
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
По словам Моравецкого, вместе с президентом страны Анджеем Дудой он привлечен к переговорам по "созданию широкой коалиции государств, которые должны передавать Украине тяжелое современное вооружение".
"Сейчас я могу сказать только это. Президент также привлечен, переговоры продолжаются. Я говорил об этом с канцлером ФРГ Шольцем несколько недель назад в Брюсселе. Думаю, что в ближайшие несколько дней мы будем знать немного больше по этому делу", - отметил глава польского правительства.
Он добавил, что Польша самостоятельно не намерена передавать свои дежурные танки в Украину.
"Без более широкой коалиции мы не намерены передавать эти танки", - подытожил Моравецкий.
Ранее WSJ сообщал, что Польша рассматривает возможность поставить в Украину собственные танки Leopard немецкого производства после того, как получит замену им из Южной Кореи и США.