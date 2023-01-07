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Киркоров, Петросян, Нетребко, Якубович: СНБО ввел санкции против российских артистов

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Киркоров, Петросян, Нетребко, Якубович: СНБО ввел санкции против российских артистов
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских артистов.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Указом от 7 января Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 6 января о введении персональных санкций в отношении ряда лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседания СНБО проходят по меньшей мере раз в неделю, ведется работа по введению санкций, - Данилов

Среди лиц, попавших под санкции, в частности:

футболист Анатолий Тимощук, певица и актриса Ирина Аллегрова, певец Роман Архипов, телеведущая Жанна Бадоева, певец Дмитрий Билан, певец Сергей Лазарев, певец Александр Панайотов, актриса Елена Яковлева, певец Сергей Жуков, рок-музыкант Сергей Бобунец, телеведущая Дана Борисова,певец Александр Буйнов, певица Виктория Дайнеко, музыкант Валерий Дидюля, певица Лариса Долина, певцы Валерий Кипелов, Филипп Киркоров и Лолита Милявская, оперная певица Анна Нетребко, режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, певец Владимир Пресняков, пропагандистка Маргарита Симоньян, певец Михаил Шуфутинский, певица Анита Цой, телеведущий Леонид Якубович и другие.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    плевать на руцких.... вы бывших украинских званий и наград лишите...
  • Maxim Ak-Murza
    А вообще избавиться от этих совковых званий и наград никак? Заслуженный артист США Арнолд Шварценегер - как звучит, адекватно?
  • Владимир Николенко 123e1460
    Сміття.
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