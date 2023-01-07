Украина должна четко донести партнерам, что мы не торгуем нашими землями, - посол Пристайко

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко выразил убеждение, что Украина одержит победу в войне, развязанной Россией, в нынешнем году.

Об этом Пристайко заявил в интервью журналу Newsweek, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не верю, что это затянется дольше, чем на год", – заявил украинский посол.

По его словам, если Украина сейчас остановится на каких-либо мирных переговорах с кремлем, то "россияне будут пытаться удержать свои захваченные территории, все, что им удалось достичь к этому времени. "И большинство из этих территорий достаточно важны. К примеру, этот сухопутный коридор в Крым", - отметил Пристайко.

Он подчеркнул, что Киев должен четко заявить иностранным партнерам о своей приверженности освобождению всей украинской территории, включая Крым. "Мы должны быть очень сильными и сосредоточенными на том, чтобы донести это сообщение, что мы не торгуем нашими землями", - заявил он.

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По его убеждению, Запад "сейчас имеет уникальный шанс". "В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать таким количеством жизней, территорий и десятилетий развития ради победы над заклятым врагом", - сказал он.

В то же время в интервью Пристайко напомнил, что Украина предложила формулу мира, и этот план интересен, в частности, тем, что "он не привязан к временным рамкам" и что можно работать с отдельными его частями. Посол выразил надежду, что лидеры стран присоединятся к реализации такого плана.

"Но я все же надеюсь, что у кого-то хватит мужества работать с жестким безопасности (вопросом - ред.)... Кто-то должен будет помочь нам реально выиграть эту войну", - добавил Пристайко.

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Также посол отметил, что долгосрочная потребность Украины в гарантиях безопасности "очень важна". "Наш разговор с остальным миром – по крайней мере с западным миром – должен быть очень прост. Украина побеждает, становится членом Европейского Союза и НАТО. И все", - сказал Пристайко.