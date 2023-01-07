Враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 7 января 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжается триста восемнадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Несмотря на объявленный так называемый "режим прекращения огня", российские оккупанты продолжают обстреливать позиции наших подразделений танками, минометами и ствольной артиллерией.

Наряду с этим, в течение суток противник нанес авиаудары и совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Опасность вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

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Враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском продолжает вести активную оборону на ранее занятых рубежах.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Слобожанском направлении захватчиками обстреляны районы населенных пунктов Стрелечье, Старица, Волчанск и Огурцово Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневую активность врага зафиксировано возле 13 населенных пунктов. В частности, это - Ивановка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестово и Вишневое на Харьковщине и Площанка, Невское, Краснопоповка и Диброва Луганской области.

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В Бахмутском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении вражеского огневого удара подверглись Бердичи, Авдеевка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Никольское Донецкой области.

В Запорожском направлении под огненное поражение попали районы 16 населенных пунктов. Среди них – Времовка на Донетчине и Ольговское, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Железнодорожное, Луговское, Щербаки и Степное Запорожской области.

В Херсонском направлении от минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура в районах 17 населенных пунктов. В частности, это - Республиканец, Новоберислав, Бургунка, Херсон, Ивановка, Понятовка, Ингулец, Инженерное, Никольское и Приднепровское.

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На временно занятых территориях, в городе Мелитополь и населённом пункте Приазовское Запорожской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 21 району сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

А наши ракетчики и артиллеристы разбили 4 района сосредоточения живой силы и 2 склада боеприпасов врага".

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