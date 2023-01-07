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Лукашенко может объявить мобилизацию в любой момент, – оппозиционный политик Латушко

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Лукашенко может объявить мобилизацию в любой момент, – оппозиционный политик Латушко
Белорусский оппозиционный политик Павел Латушко считает, что диктатор Александр Лукашенко может объявить мобилизацию в любой момент и присоединиться к России в агрессивной войне против Украины.

Об этом бывший министр культуры Беларуси заявил в интервью немецкому изданию Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учет всех призывников в Беларуси практически завершен", - сказал Латушко.

По его убеждению, Лукашенко нужно только нажать кнопку по приказу из кремля, чтобы начать мобилизацию.

Ссылаясь на источники в минске, Латушко сообщил, что почти всех сотрудников министерства внутренних дел Беларуси попросили сдать паспорта. И такая информация поступила из разных городов страны. "Это значит, что эти люди больше не смогут покинуть территорию Беларуси в случае их мобилизации", – пояснил оппозиционер.

Также он отметил постоянный рост российского военного присутствия в Беларуси – как количества военнослужащих, так и военной техники.

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Белорусский оппозиционер подверг критике "стратегическую ошибку" Запада, который уже полгода не обращает внимания на Лукашенко. "Никаких новых санкций не вводится, никакого давления не оказывается", – посетовал он.

Таким образом, по его словам, Лукашенко выигрывает время для подготовки к следующей фазе войны, а именно – участию в российском военном наступлении с севера на Украину. По его словам, Запад в очередной раз ошибается в оценке роли Лукашенко в союзе с главой кремля Владимиром Путиным.

Отмечается, что в середине октября Латушко, ссылаясь на инсайдерские источники в минске, заявлял о возможном новом нападении на Украину со стороны Беларуси весной 2023 года, возможно, в марте. "Наши источники сообщают, что россияне хотят разместить в Беларуси 120 тыс. солдат к тому времени", – утверждал он тогда.

По словам оппозиционера, Лукашенко хочет попытаться увеличить численность белорусской армии с 65 до 100 тыс. военнослужащих до весны 2023 года. В то же время он отметил, что это будет трудно сделать, поскольку около 85% Белорусов выступают против войны. И потому мобилизация может стать спусковым крючком для новых массовых протестов.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Яр Холодний
    - Слушай, сосед, а что это у тебя вечером за крики доносились из квартиры? «Жыве Беларусь!». Ты что, на кухне по телевизору протестный митинг смотрел?

    - Да нет… Это я сам пратеставал…

    - А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...

    - Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…

    Білоруські дописи в Інтернет - це сидіння на печі і щоб їх хтось звільнив.

    2004-вот украинци ревалюция и нам памогут
    2008-украинци стремятся в Європу они подтянутся и нам памогут
    2013- ревалюция в Украине,ми тожє свергним они помогут
    2020-українці кажуть--паліть шини,робіть революцію і беріть владу в свої руки,--білоруси відповідають--ві нє панімаєтє,у нас другоє.мі демакратічєскі хатім с шаріками цвєточкамі.
    2022 рік..ВІЙНА..Украинци вистоят і нам памогут свергнуть диктатора,отряд Калиновского нас асвабадіт вмєстє с ВСУ.
  • Бенина Мама
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