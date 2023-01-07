Зеленский приостановил гражданство 13 представителей шести епархий УПЦ МП, - СМИ. СПИСОК
По данным источников LB.ua, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ, передает Цензор.НЕТ.
В список представителей УПЦ, гражданство которых приостановлено указом президента Украины, вошли представители Донецкой, Крымской и Роменской епархий, а также Одесской и Буковинской. Об этом стало известно из собственных источников. В распоряжении есть полный перечень лиц, вошедших по указу президента:
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Елецких Анатолий Иванович - митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которому СБУ вручила подозрение в госизмене.
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Аницой Сергей Леонидович – викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергей, на которого, по данным LB.ua, записано все имущество Ионафана.
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Виниченко Владимир Семенович – архиепископ Новоазовский Варсонофий (Донецкая епархия)
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Градомский Виктор Анатольевич - протоиерей Виктор, настоятель храма Александра Невского (Одесская епархия)
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Доненко Николай Николаевич — викарный архиерей, епископ Ялтинский Нестор (напомним, что после Собора УПЦ МП 27 мая, все крымские парафии этой религиозной организации выразили несогласие с его решениями и попросили Синод РПЦ принять их в прямое подчинение).
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Егоренко Валентин Владимирович - митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, у которого СБУ проводила обыски и нашла российские паспорта "руководства епархиальных структур", в том числе его собственный. Также было сообщение об обнаружении в епархиальных компьютерах детской порнографии, изучаемой сейчас следствием.
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Масленников Алексей Александрович – митрополит Роменский и Буринский Иосиф (Роменская епархия). Роменская епархия решила остаться под омофором патриарха РПЦ Кирилла Гундяева и остановила поминовение за богослужением митрополита Онуфрия.
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Средний Иван Петрович – митрополит Днепропетровский и Павлоградский
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Скобиола Андрей Петрович – архиепископ Волновахский Амвросий, викарий Донецкой епархии, настоятель Святовасиловского мужского монастыря
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Таранов Александр Борисович — архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий, отличившийся коллаборационизмом и бежавший в Россию.
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Швец Ростислав Филиппович - митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (о крымских епархиях - выше).
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Шинкарев Виктор Сергеевич - архиепископ Константиновский Паисий, а данными СМИ, активно участвовал в мероприятиях террористической организации "ДНР.
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Яковенко Игорь Федорович – митрополит Святогорский, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры.
Как удалось выяснить, соответствующее уведомление о потере гражданства указанными лицами получила также Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам, в дальнейшем они могут быть депортированы.
По данным LB.ua, сейчас изучается возможность введения подобных мер еще против шести человек.