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Орбан намерен вписать Венгрию в историю как страну, дважды поддержавшую нацизм, - ОП

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Орбан намерен вписать Венгрию в историю как страну, дважды поддержавшую нацизм, - ОП
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен дважды вписать в учебники Венгрию как страну, поддержавшую нацизм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, такое заявление сделал советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Ну хочет Орбан вписать второй раз Венгрию как страну, которая поддерживает нацизм. Хочет, чтобы в учебниках истории было зафиксировано всегда: есть нацизм, рядом союзные отношения с Венгрией", - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что Венгрия не будет создавать определенных затруднений для Украины, поскольку все ключевые государства Евросоюза уверяют в поддержке нашей страны в полном объеме, чтобы Россия в итоге проиграла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан заявил, что Запад начал новую холодную войну, поэтому Венгрия должна поддерживать отношения с его врагами

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  • Urs
    прав был сапёр Водичка.
  • Саша Пончик
    Этот ***** мадярский уже просто совсем окуел. Напрямую говорит что он брат ху.ла.
  • Ksenia VB
    Жилий будинок на расіє. Сратов чи Салатов.. Саратоф
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