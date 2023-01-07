Лубинец о роспуске миссии по Еленовке: Мы в очередной раз увидели посреднически-нейтральную позицию ООН и ни слова осуждения российской стороны
Об этом украинский омбудсмен заявил в телемарафоне "Единые новости", отвечая на вопрос о том, что ООН распустила миссию по Еленовке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В который раз, к сожалению, мы увидели посреднически-нейтральную позицию ООН. Ни слова осуждения российской стороны, которая сделала все, чтобы не допустить туда эту международную миссию", - сказал Лубинец.
Он уточнил, что сам изначально выступил скептиком по поводу этой миссии.
"Во-первых, я проанализировал состав этой миссии и пошагово показал, что все три человека (избранных в состав этой миссии – ред.) имеют очень положительное отношение к РФ, и это уже недопустимо. И во-вторых, действительно, я и тогда говорил о том, что а как они хотят туда доехать? То есть, РФ дает на это разрешение? Нет, не дает", - заявил чиновник.
Уполномоченный отметил, что после того, как эта миссия была создана, были месяцы, когда представители украинской власти посылали официальные запросы в ООН по поводу того, что происходит с этой миссией. Лубинец проинформировал, что он как омбудсмен Украины выступал с инициативой, по крайней мере, встретиться с ними онлайн.
По словам Лубинца, он был готов поехать на эту встречу с доказательствами о том, что произошло в Еленовке, представить их, чтобы запустилась хоть какая-то работа.
"В принципе Украина публично говорила, что мы готовы содействовать, создать все условия, пожалуйста, приезжайте. Но пять месяцев прошло – и ничего. Через спикера генсека ООН мы узнали о том, что он (генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш – ред.) решил распустить эту миссию. Но если она уже была создана, то хотя бы какую-нибудь работу сделайте. И если вы не получили гарантий безопасности, то публично скажите, что Россия вас не допустила, что вы ее осуждаете", - сказал он.
Как сообщалось, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Еленовка на временно захваченной территории Донецкой области в здании, где содержались украинские военнопленные, произошел мощный взрыв. По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.
6 января Лубинец заявил, что ООН расформировала миссию по установлению фактов убийства украинских военных в Еленовке.