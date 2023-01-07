Мир сегодня еще раз смог убедиться, как лживы любые слова России, - Зеленский
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Мир в субботу, 7 января, на Рождество Христово, еще раз смог убедиться, насколько лживы любые слова любого уровня, звучащие из Москвы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
"Кстати, мир сегодня еще раз смог убедиться, насколько лживы любые звучащие из Москвы слова любого уровня. Они (россияне – ред.) что-то там говорили о якобы прекращении огня... Но реальность – это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту и другим украинским позициям", - сказал он.
Президент подчеркнул, что 7 января еще раз подтвердилось, что только изгнание российских захватчиков с украинской земли и ликвидация любых возможностей РФ давить на Украину и всю Европу будет означать восстановление тишины, безопасности и мира.