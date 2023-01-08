Верещук призвала переселенцев "активнее трудоустраиваться и улучшать свою жизнь"

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала вынужденных переселенцев, которые из-за войны покинули свои дома и выехали в безопасные регионы Украины, активнее искать себе работу.

Об этом она заявила в эфире общенационального телемарафона, сообщает пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

По словам Верещук, среди внутренне перемещенных лиц немало активных граждан, которые после переезда не стали рассчитывать только на помощь от государства, но и устроились на работу.

"Многие из них готовы остаться в тех громадах, куда переехали. Прежде всего, это результат успешной интеграции и свидетельства того, что трудолюбие украинцев всегда пригодилось в самых сложных условиях. Так есть и сегодня", — говорится в сообщении.

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Вице-премьер также призвала проявлять инициативу и работодателей.

"Для трудоустройства ВПЛ нужна инициатива двух сторон — тех, кому нужна работа и тех, кто ее предоставляет. Поэтому я апеллирую к обеим. Работодателей призываю идти навстречу переселенцам и активнее давать им работу. Переселенцев призываю не ждать, активнее трудоустраиваться и улучшать свою жизнь" , - подчеркнула Ирина Верещук.