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Нам предлагают корейский вариант, но корейцы о нем сожалеют, - Данилов

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Нам предлагают корейский вариант, но корейцы о нем сожалеют, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что россияне собираются предложить Украине так называемый "корейский вариант" урегулирования войны, предусматривающий раздел страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом Данилов заявил в интервью, показанном в эфире телемарафона.

"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38 параллель" (по которой были разделены Северная и Южная Кореи. - Ред.). Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать - это "38 параллель".

Но, недавно общаясь с представителями Кореи, я обратил внимание... Они считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что надо ради сохранения... Сегодня имеют проблемы", - подчеркнул он.

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Данилов также сообщил, что замруководителя Администрации президента России Дмитрий Козак "ходит на встречи с политиками прошлых времен в Европе и через них передает месседжи, что они (россияне. - Ред.) готовы на многие уступки, чтобы зафиксировать статус-кво, как есть с сегодня на сегодня и заставить нас, чтобы мы вышли в какое-то перемирие".

Секретарь СНБО вновь отметил, что многие маркеры свидетельствуют о возможном обострении боевых действий в феврале.

"Очень много маркеров, из которых мы можем сделать вывод, что мы входим в определенную фазу активизации.

Сейчас есть большое желание втянуть Беларусь в открытое противостояние. Делаются определенные провокации по этому поводу российскими спецслужбами. Все это дает нам основания говорить о том, что мы можем иметь такое обострение", – резюмировал Данилов.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 111 170 человек (+430 в сутки), 3069 танков, 285 самолетов, 272 вертолета, 2065 артсистем, 6130 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Топ комментарии

  • Serhiy Talatynnik
    38 **** в жопу кацапів кожному а не паралель.
  • Alex Bylim acfe5d4d
    Тільки розвал підерації
  • Остап Покотило
    Поделить рашку на параллели и меридианы
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