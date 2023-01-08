Российские войска далеки от оперативного окружения Бахмута, - ISW

Несмотря на успехи российских войск в Соледаре, захватчики все еще далеки от оперативного окружения Бахмута.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

В институте отмечают, что успехи российских войск в Соледаре не свидетельствуют об их неизбежном окружении Бахмута, вопреки заявлениям российских источников.

Эксперты отмечают, что, несмотря на разные заявления и сообщения, российские войска все еще далеки от оперативного окружения Бахмута.

Они указывают, что для того, чтобы эффективно перерезать украинские наземные линии связи в Бахмуте, россияне должны установить контроль над трассой Северск-Бахмут (сейчас 7 км к западу от самой отдаленной точки подтвержденного наступления России в районе Соледара) и достичь автомагистрали Славянск-Бахмут (13 км от самой отдаленной точки подтвержденного российского наступления в районе Соледара) по меньшей мере.

"Учитывая, что в последнее время темпы продвижения на этом участке составляют максимум несколько сотен метров в день, очень маловероятно, что российским силам удастся скоординировать продвижение к этим опорным пунктам и перейти к окружению Бахмута", - говорится в разведке института.

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