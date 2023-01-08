В Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными телами военных РФ рефрижераторами, - Генштаб
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Оккупанты продолжают нести значительные потери, о чем свидетельствует большое количество тел, доставляемых к моргам в России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"Так, 5 января, из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми военнослужащими России рефрижераторами. Тела должны разгрузить в местные морги", - говорится в сообщении Генштаба.