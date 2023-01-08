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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 111 170 человек (+430 в сутки), 3069 танков, 285 самолетов, 272 вертолета, 2065 артсистем, 6130 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Потери российских оккупантов по состоянию на утро 8 января 2023 года составляют примерно 110 740 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 08.01.2023 ориентировочно составляют:

личного состава – около 111 170 (+430) человек ликвидировано,

танков - 3069 (+3) ед.,

боевых бронированных машин - 6130 (+5) ед,.

артиллерийских систем - 2065 (+3) ед.,

РСЗО - 431 (+0) ед.,

средства ПВО - 217 (+0) ед.,

самолетов - 285 (+0) ед.,

вертолетов - 272 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1849 (+5),

крылатые ракеты – 723 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 4801 (+3) ед.,

специальная техника – 183 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 111 170 человек (+430 в сутки), 3069 танков, 285 самолетов, 272 вертолета, 2065 артсистем, 6130 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    АРТЕМ СІЛЬ ПОВЕРНУЛИ. Бо незабаром треба солити огіркі нейодированой сіллю

  • 5 копійок
    ***** воюватиме до останнього лаптя.
  • Sophia-Maria Duglass
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