Общие боевые потери РФ с начала войны – около 111 170 человек (+430 в сутки), 3069 танков, 285 самолетов, 272 вертолета, 2065 артсистем, 6130 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 8 января 2023 года составляют примерно 110 740 человек.