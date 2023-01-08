Возле Кременной идут тяжелые бои, россияне там понемногу проседают, - Гайдай

Украинские защитники продолжают бои с российскими захватчиками возле Кременной в Луганской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"У Кременной идут тяжелые бои. Туда россияне перебросили несколько батальонов десантников и тяжелую технику. Враг там понемногу проседает. С наступлением морозов ожидается активизация боевых действий", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, оккупанты пытаются удержать Кременную, чтобы не разделить собственную оборону в Луганской области пополам.

Читайте также: На оккупированной Луганщине взорвался газопровод - тысячи людей остались без газа, - соцсети