Возле Кременной идут тяжелые бои, россияне там понемногу проседают, - Гайдай
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Украинские защитники продолжают бои с российскими захватчиками возле Кременной в Луганской области.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"У Кременной идут тяжелые бои. Туда россияне перебросили несколько батальонов десантников и тяжелую технику. Враг там понемногу проседает. С наступлением морозов ожидается активизация боевых действий", - говорится в сообщении.
По словам Гайдая, оккупанты пытаются удержать Кременную, чтобы не разделить собственную оборону в Луганской области пополам.