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Возле Кременной идут тяжелые бои, россияне там понемногу проседают, - Гайдай

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Возле Кременной идут тяжелые бои, россияне там понемногу проседают, - Гайдай
Украинские защитники продолжают бои с российскими захватчиками возле Кременной в Луганской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"У Кременной идут тяжелые бои. Туда россияне перебросили несколько батальонов десантников и тяжелую технику. Враг там понемногу проседает. С наступлением морозов ожидается активизация боевых действий", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, оккупанты пытаются удержать Кременную, чтобы не разделить собственную оборону в Луганской области пополам.

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Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    все многомесячные рассказки гайдая, построены на различной облуде кучей вспомогательных слов, всего лишь одной фразы "мы уже возле кременной". так это все и без него знают.
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
  • Veminal Danmer 03bcc48d
    там где бедоносцы - типа гайдай или зеленский всегда тревожно
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