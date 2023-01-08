Россияне готовятся к украинскому наступлению на Луганщине или в Запорожской области, - британская разведка

В последние недели Россия усилила оборонительные укрепления в Запорожской области. Особенно между городами Васильевка и Орехов. Кроме того, Россия удерживает значительные силы в этом секторе.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

То, как Россия работает над усовершенствованием обороны, свидетельствует о том, что ее командование, скорее всего, озабочено потенциалом крупных украинских наступательных действий в двух секторах: либо на севере Луганской области, либо в Запорожской.

Большой прорыв украинских войск в Запорожье серьезно поставил бы под сомнение жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область России с Крымом; успех Украины в Луганске еще больше подорвал бы провозглашенную Россией военную цель "освобождения" Донбасса", - говорится в сообщении.

В министерстве обороны Великобритании отметили, что одной из центральных дилемм для российских оперативных планировщиков является вопрос, какой из этих угроз предоставить приоритет в противодействии.

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