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49% немцев не поддерживают решение передать Украине БМП Marder, - опрос

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49% немцев не поддерживают решение передать Украине БМП Marder, - опрос
49% граждан Германии считают ошибочной запланированную правительством в Берлине поставку Украине бронированных машин пехоты Marder.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Bild.

40% поддерживают решение передать бронемашины Киеву, 11 процентов не определились или не ответили на вопросы.

На вопрос о том, должна ли Германия поставлять Украине боевые танки, 50 процентов респондентов ответили "нет", а 38 процентов высказались "за".

Сообщается, что в опросе принял участие 1001 человек.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Опитування проводилося в російськомовній частині Берліна?
  • Super Gut
    Виявляється уряд Шольца іде на електоральні втрати допомогою Україні. Мудрий нарід - він і у Німеччині мудрий нарід.
  • Aleksiey Ykropovich
    Й скільки з тих відсотків рюззькаГаварящіх? Бо там у Німеччині вже кожен третій мо кацап, налізло мразоти багато.
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