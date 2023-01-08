49% немцев не поддерживают решение передать Украине БМП Marder, - опрос
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49% граждан Германии считают ошибочной запланированную правительством в Берлине поставку Украине бронированных машин пехоты Marder.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Bild.
40% поддерживают решение передать бронемашины Киеву, 11 процентов не определились или не ответили на вопросы.
На вопрос о том, должна ли Германия поставлять Украине боевые танки, 50 процентов респондентов ответили "нет", а 38 процентов высказались "за".
Сообщается, что в опросе принял участие 1001 человек.