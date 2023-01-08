Над Кинбурнской косой и островами контроля нет ни у кого, - ОК "Південь"

Ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона. Боевая работа продолжается.

Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация достаточно сложная. Опять же, и погода не способствует такому легкому завершению и кратковременности этой операции. Так же это связано с Кинбурнской косой. Потому что продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. Так же с островами еще продолжается боевая работа, и контроля абсолютного не имеет ни одна из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта, где идут бои", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, по южному фронту критических изменений нет. Украинские военные больше работают по уничтожению боевых мощностей врага. Речь идет о ликвидации в тыловых районах противника.

Она подытожила: сейчас практически по всему Левому берегу ведется боевая работа.

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