Мобилизованных россиян планируют использовать в наступательных операциях весной и летом, - Скибицкий

России будет нужно два месяца, чтобы подготовить военные формирования, и любой успех врага на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо будут оснащены и обучены мобилизованные РФ.

Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью изданию The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУР МОУ.

"Многое также будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые Украина готовит", - отметил Скибицкий.

Он добавил, что мобилизованных россиян планируют использовать в наступательных операциях весной и летом.

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