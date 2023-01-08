Возможны отключения электричества не только днем, но и в ночное время, - ДТЭК

В ДТЭК проинформировали о возможных отключениях света не только днем, но и ночью.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Как отметил Дмитрий Сахарук, лимиты подачи электричества пропорционально распределяются по регионам, поэтому областные поставщики энергии вводят отключения. Однако из-за холодной погоды увеличивается количество потребления: поэтому приходится применять ограничения.

"Однако сейчас идет снижение температуры, увеличение потребления, поэтому я думаю, что ограничения будут применять не только днем, но и в ночное время", - пояснил исполнительный директор ДТЭК.

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