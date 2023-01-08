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Возможны отключения электричества не только днем, но и в ночное время, - ДТЭК

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Возможны отключения электричества не только днем, но и в ночное время, - ДТЭК
В ДТЭК проинформировали о возможных отключениях света не только днем, но и ночью.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Как отметил Дмитрий Сахарук, лимиты подачи электричества пропорционально распределяются по регионам, поэтому областные поставщики энергии вводят отключения. Однако из-за холодной погоды увеличивается количество потребления: поэтому приходится применять ограничения.

"Однако сейчас идет снижение температуры, увеличение потребления, поэтому я думаю, что ограничения будут применять не только днем, но и в ночное время", - пояснил исполнительный директор ДТЭК.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Відмикайте канали з марахвоном які гребуть кіловати.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Будуть відключати допоки їм не дозволять підняти вартість електрики. Такий собі "енергетичний шантаж"
  • ярослав ильчишин 1e1e9a87
    Ахметовський чиновник вже задовбав своїми прогнозами,як збирати гроші і нівщо не вкладати,сидів тихо,а як прийшлося трішки розкошелитись,паніку підняли.
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