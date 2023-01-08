Политики Великобритании призвали к созданию трибунала для России по образцу Нюрнбергского

Высокопоставленные британские политики призвали к созданию трибунала по преступлениям России в Украине по образцу Нюрнбергского трибунала, на котором судили нацистских лидеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на британскую газету The Observer.

"Мы предлагаем создать специальный трибунал, сосредоточенный на преступлении агрессии", – говорится в заявлении, которое подготовили бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун и британский юрист Филипп Сэндс.

Подписи под заявлением поставили и другие известные британские политики, в том числе лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, бывший генсек НАТО Джордж Робертсон, бывший министр иностранных дел Дэвид Оуэн, бывший лидер Консервативной партии Иан Данкан Смит.

Они напомнили, что Нюрнбергский трибунал начали готовить задолго до его проведения еще в 1941 году, когда в Лондоне составили рабочий вариант декларации, позже позволивший создать Международный военный трибунал.

"Специальный трибунал должен быть создан по тем же принципам, которыми руководствовались союзники в 1941 году, для расследования актов агрессии России (с помощью Беларуси) против Украины и установления, являются ли они преступлением агрессии", – говорится в заявлении.

Британские политики предлагают судить не только Владимира Путина, но и членов Совета Безопасности России и, возможно, Беларуси, а также других политических и военных лидеров, причастных к войне.

В правительстве Великобритании сообщили, что поддерживают расследование Украины и Международного уголовного суда, но также рассматривают механизмы привлечения России к ответственности.

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