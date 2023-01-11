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ВСУ получат БМП Bradley через несколько недель, это даст возможности для наступления, - Пентагон

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ВСУ получат БМП Bradley через несколько недель, это даст возможности для наступления, - Пентагон
В Пентагоне рассчитывают, что Вооруженные Силы Украины получат боевые машины пехоты Bradley в течение нескольких недель.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, США будут оказывать военную помощь Украине не только для обороны, но и для освобождения ее территории.

Он отметил, что Вашингтон рассчитывает на прибытие БМП Bradley в ВСУ в течение следующих нескольких недель.

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"Мы продолжим работать так быстро, как только сможем. Мы не собираемся заявлять заранее, когда именно эти системы поступят. И точно украинцы, я уверен, покажут их, как только они окажутся на месте", – сказал Райдер.

Генерал подчеркнул, что обучение на Bradley будет проходить в Германии на базе общевоенной подготовки в Графенвере, Бавария.

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В последнем пакете военной помощи США будут 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм, 4000 авиационных ракет Zuni, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 18 155-мм самоходных гаубиц. Американский сенатор Ангус Кинг после визита в Украину заявил, что предусматривающий бронетехнику пакет должен решить проблему "окопной" войны на Донбассе.

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Топ комментарии

  • vuiko dobrui
    Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
  • PREDATOR PREDATOR
    Без танків, які мають потужну броню, наступати, це мати великі втрати. Все одно танки, це основнп блйова одиниця в сухопутних військах.
  • Владимир Рудяга
    Так на окремому напряму наприклад Бахмутському ця кількість зможе допомогти , але в цілому картину по всім напрямкам фронту навряд чи. Хоча якщо підійдуть Marder від німців та легкі танки від французів то це вже щось. Але все ж перелом може наступити при наявності в нас західних ******** танків
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